Il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha avviato uno studio per ricavare energia solare collocando pannelli fotovoltaici galleggianti sopra i propri laghi e invasi d’irrigazione.

Il presidente Luigi Bisi annuncia: “Partiremo sperimentalmente con alcune prove e vorremmo sviluppare questo modello energetico”.

Si stima di poter produrre un kilowatt per ogni sei metri quadrati.

Questo permetterebbe di ridurre i costi sostenuti per la corrente elettrica, che quest’anno sono stati pari a due milioni di euro.

Il servizio di Patrizia Soffientini su Libertà