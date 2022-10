I Matti da Galera fanno ancora centro: successo per la festa in via Roma e dintorni

I primi ambulanti hanno iniziato ad arrivare alle sei e mezza del mattino. I volontari dell’Associazione Quartiere Roma sono comparsi subito.

La Festa dei Matti da Galera ha avuto inizio così ieri mattina di buonissima ora ed è stato subito chiaro che sarebbe stata una bella giornata: tantissimi i piacentini che si sono riversati in quartiere, cercando l’acquisto giusto fra le bancarelle del vintage e dell’antiquariato del Via Roma Street Market, ma non solo.

La manifestazione, infatti, per l’occasione ha messo in cantiere qualcosa di più del canonico mercatino: i volontari hanno chiamato Mondo Aperto e il liceo artistico Cassinari. E così, in via Tibini, gli Etesia hanno letteralmente ammaliato il pubblico con il loro repertorio jazz, mentre in piazzetta Santa Maria gli studenti hanno esposto alcuni loro disegni, diventando protagonisti anche di un laboratorio. Ai giardini Merluzzo un altro laboratorio è stato allestito da Pappa e Pero, al secolo Sara Dallavalle e Andrea Roda, che hanno pensato di coinvolgere i più piccoli nella creazione di cornici di fotografie per la festa dei nonni.

