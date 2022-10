Il valore della lentezza, evento itinerante per vivere gli spazi della città

La lentezza può essere un valore, che ci aiuta ad apprezzare meglio le bellezze che offre la nostra città. Valore che verrà scoperto nella prima edizione di “Seguici… a passo lento”, evento itinerante a cura del Centro per le Famiglie di Piacenza. L’appuntamento è per venerdì 7 ottobre dalle ore 16 sul Pubblico Passeggio (altezza palazzetto dello sport, in caso di maltempo verrà rimandato al 14 ottobre) con una serie di attività realizzate dall’associazione Le Valigie APS.

“Il nostro è un invito alla lentezza e al vivere gli spazi della nostra città, in un’ottica di valorizzazione di ciò che abbiamo attorno e di luoghi che solitamente percorriamo anche un po’ distrattamente prendendoci tutto il tempo e la cura dello sguardo. Avremo infatti tante iniziative che invitano a mettere in campo i vari linguaggi di bambini e adulti” hanno appunto detto Andrea Roda e Sara Dallavalle in sede di presentazione della manifestazione, alla presenza degli assessori Nicoletta Corvi e Christian Fiazza che hanno ribadito “l’importanza del Centro per le Famiglie di Piacenza, un punto di appoggio per tantissimi nuclei famigliari”, una realtà che “lavora in sinergia con tanti altri enti per essere proprio un punto di riferimento per mamme e papà” ha aggiunto la responsabile Maria Giulia Cagnolati. Ci sarà anche un flash mob dell’Ausl come ha sottolineato la dottoressa Maria Cristina Molinaroli “sul tema dell’allattamento al seno, importantissimo per i nostri bambini perché non è solo nutrimento, avvia anche il mondo delle relazioni”. Il programma prevede una serie di eventi in contemporanea, per bambini da pochi mesi agli 11 anni: “Se fossi colore” gioco di travestimenti e pittura di Pappa&Pero, “Storie sconfinate” letture a cura della biblioteca Giana Anguissola in collaborazione con l’associazione “Dalla parte dei bambini” onlus, “Bambini si mangia” show cooking di prime pappe e “Loose parts” atelier con materiali destrutturati di Casa Morgana, “Musiche dal mondo” suoni e danze di Sentieri nel Mondo, “Ciclofficina” Pignone laboratorio del riuso, “Il gioco della vita” gioco interattivo per mamme in gravidanza e “Flash Mob per la settimana mondiale dell’allattamento” di Diamoci una Mossa e Ausl di Piacenza, “Carta e bussola” gara di orienteering a squadre di Coop Eureka, e gran finale alle ore 18.30 con la “Marching Band” della banda Rulli Frulli. Sarà inoltre attivo per tutto il tempo lo sportello Informa Famiglie & Bambini.