Scontro in tangenziale tra un’auto e un trattore che si ribalta. Disagi al traffico

Un incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di lunedì 3 ottobre sulla tangenziale di Piacenza all’altezza dello svincolo per Montale. Un trattore si è ribaltato sulla carreggiata dopo lo scontro con un’auto. Lievi ferite per l’uomo alla guida del mezzo agricolo. Pesanti i disagi al traffico e la carreggiata è stata temporaneamente chiusa per consentire il recupero dei mezzi coinvolti. Sol posto sono intervenuti i carabinieri e i mezzi di soccorso.

