Castel San Giovanni, evade dai domiciliari per andare al bar: arrestato per evasione

Evade dagli arresti domiciliari, i carabinieri lo trovano al bar, è accaduto a Castelsangiovanni. Protagonista dell’episodio un 40enne ai domiciliari a Borgonovo per maltrattamenti in famiglia. Ieri se n’è andato per i fatti suoi raggiungendo un bar di Castelsangiovanni, dove i carabinieri di Borgonovo lo hanno trovato ed arrestato per evasione. Oggi il giudice ha convalidato arresto e ripristinato i domiciliari per l’evaso.

