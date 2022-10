Enti e privati premiamo i migliori studenti: 19 borse di studio alla Cattolica

Il merito va premiato, è questo il pensiero degli enti e dei privati piacentini che ogni anno donano borse di studio e premi di laurea ai migliori studenti della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica.

Diciannove i ragazzi che hanno ricevuto il contributo quest’anno. Le borse di studio triennali della Fondazione Invernizzi sono andate ad Anna Balzarelli, Davide Garoli, Roberta Le Grazie ed Edoardo Mori, quelle triennali della Fondazione di Piacenza e Vigevano a Mattia Barbuti, Lorenzo De Maria, Roberto Vincini, Castellana Fulco Zaltieri e Arianna Zoni, le magistrali a Marcello Galli, Katherine Jane Gannon, Erica Lo Nigro, Micaela Marzaroli, Sara Morandi e Francesco Pelusi. Infine i premi di laurea intitolati a personaggi significativi per la comunità, alla professoressa Aurelia Gasparini per Martina Mosconi, al commendator Piero Rebecchi per Federica Lentoni, a Fausto Zermani per Daniele Bergamaschi e Fabio Conzadori.

“Queste premiazioni sono sempre importanti per la Facoltà perché indicano il fatto che siamo inseriti molto bene nel territorio – ha spiegato il preside Marco Trevisan – è fondamentale avere borse di studio con la crisi che stiamo vivendo in questi ultimi anni, per le famiglie è oneroso iscriversi all’Università, ben venga l’aiuto di questi enti che sono tantissimi. Il futuro di questi ragazzi? Alcuni si stanno laureando o si sono laureati, altri sono al primo anno e vedremo tra 5 anni, io mi auguro che siano tutti dei professionisti abili e bravi come quelli che vengono ricordati, come Fausto Zermani presidente del Consorzio di Bonifica tragicamente scomparso qualche anno fa”.