Gropparello: luci spente a piste ciclabili e monumenti. “Necessario ridurre consumi”

“Abbiamo deciso di spegnere l’illuminazione sulla ciclopedonale che dal castello porta al campo sportivo, sulla passeggiata di Sariano e al monumento dedicato ai caduti di Gropparello”. Lo ha comunicato il sindaco del capoluogo della Val Vezzeno Armando Piazza attraverso la pagina Facebock con la quale quotidianamente aggiorna i cittadini sulle iniziative prese dall’amministrazione comunale.

I rincari sull’energia stanno mettendo in ginocchio famiglie e imprese, difficoltà che vanno a intaccare anche i bilanci degli enti comunali. Per questo, Piazza – in accordo con la giunta – ha voluto limitare l’utilizzo della luce pubblica.

“Un modo per dare un primo segnale sull’impellente necessità di riduzione dei consumi energetici – ha spiegato il primo cittadino -. Allo stesso tempo un primo passo per cercare di contenere i rilevanti aumenti legati al costo dell’energia elettrica”.