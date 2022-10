La regina degli scacchi in piazza a Cortemaggiore: tra gli avversari anche bambini

Elena Sédina, campionessa italiana di scacchi femminile in carica, ha riscosso consensi ed applausi non solo dai suoi avversari, ma anche dall’Amministrazione comunale e da tutta la comunità di Cortemaggiore. Invitata dal Circolo Scacchistico “Supercortemaggiore”, ha sfidato ben 34 avversari contemporaneamente ed ha collezionato 30 vittorie e 4 pareggi.

Fra i 34 sfidanti della campionessa italiana di scacchi femminile in carica Elena Sédina, e soprattutto tra i quattro che sono riusciti a pareggiare la sfida, troviamo una giovanissima, di quasi 10 anni: Anahid Mrad, di origine armena e residente a Salsomaggiore. La bimba, iscritta al Circolo Bertellini, è una vera appassionata e, quando ha saputo che la Sedina sarebbe venuta a Cortemaggiore, non ci ha pensato due volte e si è iscritta immediatamente per partecipare alla bella festa scacchistica.

Davide Bosi, presidente del circolo salsese, le ha fatto i complimenti per il bellissimo pareggio che è riuscita ad imporre alla campionessa che, al termine della partita, stringendole la mano, le ha consigliato vivamente di continuare su questa strada.

L’articolo su Libertà in edicola