“A settembre nessun incidente mortale, ma ancora troppe violazioni”

Nessun incidente mortale registrato nell’arco di tutto il mese di settembre. Decisamente positivo in questo senso il bilancio del controllo effettuato dalla Polizia Stradale in occasione dell’iniziativa Roadpol, la rete di cooperazione tra le Polstrade nata sotto l’egida dell’Unione Europea e culminata nella settimana della sicurezza che si è tenuta dal 16 al 22 settembre.

L’Unione Commercianti ha ospitato questo pomeriggio l’incontro durante il quale è stato fatto il punto della situazione.

“Sono stati svolti numerosi servizi – ha spiegato Katia Grenga della Polizia Stradale di Parma – che vanno dal controllo della velocità con l’uso di apparecchiature specifiche, poi il controllo dell’utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco, e infine la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’effetto è stato positivo perché non ci sono stati incidenti di una certa gravità, ma abbiamo notato atteggiamenti da parte degli utenti della strada non sempre improntati alla sicurezza nella guida”.

C’è infatti ancora tanto da fare su questo fronte: nel 2022 la Polizia stradale ha rilevato in tutta la nostra provincia numerose violazioni: 92 verbali per velocità pericolosa, 784 per eccesso di velocità, 442 per mancato uso delle cinture e 151 per guida con il telefonino, 40 persone denunciate per guida sotto l’uso di alcol e 2 di stupefacenti, con 62 patenti e 80 carte di circolazione ritirate e ben 6.901 punti decurtati sulle patenti. “L’invito è di porre la massima attenzione quando si è sulla strada e alla guida – ha proseguito Grenga – che deve essere un impegno che riguarda tutte le nostre energie e non distratta da uso di smartphone, tablet e da altri comportamenti non sicuri”.