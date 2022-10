Ance, Scuola Edile, Tramello e geometri insieme per i giovani e il futuro dell’edilizia

“Oggi si manifesta la sintesi di tanti sforzi del passato, del presente e del futuro che riguarda voi ragazzi. Il mondo si sta complicando e questa complessità si può superare solo con la condivisione di informazioni, l’impegno, la formazione e soprattutto la consapevolezza di com’è il mondo la fuori”. L’intervento di Luca Groppi, direttore di Confindustria Piacenza che – questa mattina – ha partecipato insieme a decine di studenti dell”istituto tecnico Alessio Tramello alla firma del protocollo di intesa tra la scuola rappresentata dalla preside Sabrina Mantini, l’ente Scuola edile, Ance e il collegio dei geometri di Piacenza. Un protocollo dal sapore di opportunità per i giovani che nei prossimi anni affronteranno il mondo del lavoro con la consapevolezza delle problematiche che intaccano il settore edile.

“Non si prospetta un periodo facile per il settore dell’edilizia – l’allarme lanciato da Maurizio Croci, presidente di Ance Emilia-Romagna -, senza il credito d’imposta molte aziende saranno costrette a uscire dal mercato e senza aiuti concreti altrettante dovranno chiudere, sospendere i lavori o mettere in cassa integrazione i propri dipendenti”.

Intervenuto anche Paolo Ultori, presidente del Collegio dei geometri di Piacenza: “In questi anni c’è stata una moria di geometri, la disponibilità è limitata nonostante la richiesta altissima. Questi ragazzi, quindi, in ottica futura avranno opportunità che in altri settori non ci sono”.

“Ampliare le conoscenze, offrire competenze trasversali e far interagire i ragazzi con i futuri datori di lavoro”. Questo alla base del progetto promosso da Ente Scuola Edile rappresentata dal presidente Matteo Raffi e dalla direttrice Cristina Bianchi.