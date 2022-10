Doposcuola, alle famiglie un aiuto economico dal Comune di Piozzano

Il Comune di Piozzano tende una mano alle famiglie con bimbi che frequentano il doposcuola. Per tre famiglie costrette a frequentare il centro educativo di Agazzano, visto che la scuola di Piozzano è chiusa ormai da qualche anno, il Comune si farà carico di integrare la differenza dovuta per i non residenti.

Rispetto alle famiglie di Agazzano, i piozzanesi dovrebbero cioè pagare di più. La differenza la metterà l’ente pubblico. Si tratta di 500 euro che, suddiviso per tre e spalmato nei nove mesi scolastici, sono poca cosa ma rappresentano comunque un aiuto per famiglie, i cui bilanci sono messi sempre più a dura prova.