Fiorenzuola, grave infortunio per Anelli: partita interrotta. Elisoccorso in campo

Grave infortunio sul campo del Fiorenzuola Calcio nella sfida contro la Lucchese. Oggi, durante la prima partita in Coppa Italia per la società piacentina, il pubblico e gli atleti del “Pavesi” sono rimasti sotto choc: l’attaccante Nicola Anelli, classe 2004, è caduto a terra dopo un contrasto aereo. Gli avversari hanno avvertito immediatamente l’arbitro, preoccupati per le condizioni del giovane. Presenti i soccorritori e i medici delle due squadre, insieme all’ambulanza dell’ospedale. Anche l’elisoccorso è atterrato in mezzo al campo e, qualche minuto dopo, è ripartito con a bordo Anelli. La gara è stata sospesa per consentire l’intervento dei sanitari. Secondo quanto si è appreso, il giocatore ha riportato un trauma cranico e la frattura del naso.

