Forte odore in via Risorgimento. “Non possiamo aprire le finestre”

C’è preoccupazione tra i cittadini per l’odore che da giorni persiste nella zona tra via Risorgimento e via X Giugno.

In alcune zone è costante, in altre invece a zaffate a seconda degli orari. Alcuni lo descrivono come “un odore misto di gas e catrame”, altri invece parlano di “un odore chimico”, altri ancora “di idrocarburi esausti” e lamentano di non poter aprire le finestre di casa.

A quanto pare la puzza arriva dal cantiere dell’area ex Camuzzi in via Risorgimento, dove sono in corso delle operazioni di bonifica preliminari alla realizzazione dei nuovi edifici.

Arpae sta monitorando la situazione e a brevissimo relazionerà il Comune e l’Ausl.