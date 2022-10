Premio internazionale per la piacentina Caimmi, analista del Financial Times

“Persona da tenere d’occhio nel settore media”, un premio internazionale che suona più o meno così. Gabriella Caimmi, ventotto anni, piacentina, è tra i 30 “under 30” premiati dall’Inma, l’International news media association, cioè il principale fornitore mondiale di best practice per le società di media che desiderano aumentare le entrate, l’audience e il marchio.

E’ il termometro del potenziale di carriera di giovanissimi professionisti di tutto il mondo, il premio attribuito a Caimmi (categoria Data), in quanto analista in forze al prestigioso Financial Times di Londra, il quotidiano economico-finanziario.