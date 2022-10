Rissa in via Manfredi con spranga e ketana. Due feriti, indagini in corso

Un uomo colpito alla testa con una spranga. Un altro ferito a una mano dal fendente di una katana (spada giapponese simile a una scimitarra). Entrambi sono stati trasportati in gravi condizioni all’ospedale. E’ il bilancio di una rissa scoppiata nella notte nei pressi di un locale di via Manfredi a Piacenza. All’origine, sembra, motivi di gelosia. In queste ore la polizia sta indagando per risalire ai protagonisti, alcuni dei quali fuggiti a bordo di auto prima dell’arrivo delle volanti.

All’arrivo della polizia, alcuni testimoni avrebbero raccontato che due aggressori erano fuggiti a bordo di un’auto e di un furgone.

Le ricerche nella zona da parte della polizia, con il supporto anche di una pattuglia dei carabinieri, non hanno però dato esito. I contorni della vicenda sono ancora da chiarire.