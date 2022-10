Sbatte contro un muletto e cade: è grave. Incidente sul lavoro a Rottofreno

Cade a terra e batte la testa: trasportata all’ospedale di Piacenza in codice rosso. E’ successo stamattina a una dipendente di una ditta di Rottofreno, durante le operazioni di movimentazione della merce. L’addetta è stata urtata da un muletto. E’ grave, ma non si trova in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri per verificare le dinamiche dell’incidente, insieme alla medicina del lavoro.

