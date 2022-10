Giovane accoltellato tre volte da un altro ragazzo in viale Il Piacentino: è gravissimo

È stato soccorso dagli operatori del 118 e della Pubblica assistenza Croce Bianca in un mare di sangue il ragazzo accoltellato all’esterno di un esercizio commerciale attorno alle 18.00 di oggi, in via Il Piacentino, in città.

Stando a una prima ricostruzione, il giovane di origini marocchine si trovava seduto su una rastrelliera, quando è arrivato un altro ragazzo. I due si sono messi a parlare, quando improvvisamente è spuntato un coltello. Secondo quanto raccontano i testimoni, la vittima è stata colpita da almeno tre fendenti alla schiena, alla spalla e a una mano. Immediatamente si è accasciato e ha iniziato a perdere molto sangue, mentre l’aggressore si è allontanato verso via Benedettine. Ovviamente è ricercato.

I presenti hanno chiamato il 118, il ragazzo è stato portato d’urgenza al Pronto soccorso in condizioni molto gravi.

Sul posto i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti, e anche una Volante della polizia.

