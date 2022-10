Paura a Castel San Giovanni: pendolare si lancia sui binari per non perdere il treno

Per non rischiare di perdere il treno si lancia a capofitto in mezzo ai binari, facendo prendere un bello spavento ai pendolari e al macchinista del convoglio. È accaduto alla stazione dei treni di Castel San Giovanni.

Testimoni circa venti pendolari in attesa, sul binario numero 2, di poter salire sul treno per Piacenza. Un uomo, giunto proprio mentre il treno stava arrivando, per paura di perderlo si è lanciato in mezzo ai binari, anziché servirsi del sottopasso. “Noi pendolari gli abbiamo urlato in tutto i modi di fermarsi – dice una testimone –. Il macchinista – aggiunge la donna – ha strombazzato a tutto spiano e ha inchiodato il treno, fermandosi appena in tempo”.

L’incauto pendolare ha poi detto di non sapere che esistesse un sottopasso.