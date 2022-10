Accoltellamento di viale Il Piacentino: individuato l’aggressore dai carabinieri

Sarebbe stato individuato dai carabinieri l’aggressore del 20enne marocchino accoltellato ieri intorno alle 18.00 di fronte al negozio di un barbiere lungo viale Il Piacentino, nella zona della stazione. Stando a quanto raccolto si tratterebbe di un giovane, anch’egli di nazionalità marocchina. La vittima, nel frattempo, si trova ancora in prognosi riservata presso l’ospedale di Piacenza, dove è stata trasportata ieri in condizioni gravissime e con almeno quattro coltellate, a schiena, braccia e addome. Intanto il sostituto procuratore Matteo Centini ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.

LA RICOSTRUZIONE DELL’EPISODIO SECONDO I TESTIMONI

L’aggressore, dopo essersi avvicinato alla vittima, si sarebbe messo a discutere animatamente per poi estrarre un coltello colpendo più volte il 20enne. Il giovane si è quindi accasciato a terra in un lago di sangue, mentre l’accoltellatore si è dileguato verso viale Abbadia, facendo perdere le sue tracce.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono precipitati sul posto con l’auto medica del 118 e un’ambulanza della Croce Bianca. Con loro, oltre alle volanti della polizia, i carabinieri del Radiomobile e Levante che hanno avviato le indagini, ascoltando tutti i testimoni presenti sulla scena. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso in gravi condizioni per poi essere ricoverata in chirurgia d’urgenza. Con lui – ma con ferite più lievi – anche un altro giovane straniero, intervenuto nel tentativo di fermare l’assalitore.