Castel San Giovanni in allarme: “Preoccupati per le sorti del nostro ospedale”

“L’Ausl dimostri con i fatti che l’ospedale di Castel San Giovanni è strategico”.

È questo il senso degli appelli levatisi durante l’ultima seduta del consiglio comunale. Il sindaco Lucia Fontana ha letto una nota dell’Ausl dove si dà conto della situazione dei pensionamento e delle assunzioni e dove si passano in rassegna i vari reparti e le specialità offerte dell’ospedale unico della Val Tidone. Nel documento si parla di quello di Castello come di un “presidio strategico” e che “la temuta depauperazione non ha fondamento”.

Nessuna intenzione, quindi, di depotenziare l’ospedale, ma anzi la volontà di farne un’eccellenza. Rassicurazioni che non hanno convinto alcuni consiglieri. “È un documento pieno di belle intenzioni – ha detto dalla maggioranza Giovanni Cattanei – ma vanno riscontrate nei fatti”.

“Va bene potenziare la chirurgia, ma che chirurgia viene fatta nel nostro ospedale?” ha chiesto dalle minoranze Carlo Capelli.