Miasmi in via Risorgimento, l’assessore: “Fastidiosi, ma non pericolosi”

“Fastidiosi, ma non pericolosi”. L’assessore all’ambiente Serena Groppelli interviene in merito ai miasmi che da settimane escono dal cantiere dell’area ex Camuzzi in viale Risorgimento, diffondendosi nella zona e creando non poche lamentele e timori nei cittadini. “Si tratta di odori sgradevoli, ma non sono pericolosi per la salute – spiega Groppelli – e non ci sono rischi di inquinamento della falda acquifera. Ho chiesto un confronto con Arpae che sta monitorando quotidianamente i lavori e anche da loro mi è stato confermato che è tutto sotto controllo”.

L’area dell’ex Camuzzi è attualmente interessata dalle operazioni di bonifica preliminari alla realizzazione dei nuovi edifici: nel corso dei lavori sono movimentati e accumulati dei residui solidi catramosi che poi vengono appositamente coperti. Ma che tuttavia esalano degli odori forti e sgradevoli, percepiti non solo nel tratto di viale Risorgimento attiguo al cantiere, ma anche vicino alle scuole, in via X Giugno e perfino in via Genocchi. Diversi residenti della zona si sono lamentati di quello che definiscono “un odore misto di gas e catrame”, “un odore chimico” e “di idrocarburi esausti”.