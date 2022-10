“Nessuno si educa da solo”. Sabato 22 ottobre convengo nazionale Cpp a Piacenza

“Nessuno si educa da solo. Come costruire una comunità per crescere assieme” è il titolo del nuovo convegno nazionale Cpp in programma a Piacenza sabato 22 ottobre presso il Teatro Politeama di via San Siro 7.

“La lunga storia del Cpp – si legge in una nota che illustra l’evento – di impegno educativo e pedagogico in situazioni cruciali e difficili, viene messa a disposizione per riflettere e cercare assieme di uscire da una sensazione di deprivazione educativa che negli anni della pandemia, a cui è aggiunta di recente l’ansia per la guerra, ha portato a condizioni di isolamento particolarmente crude. Ci vuole uno sguardo condiviso sull’educazione, sul bisogno individuale e sociale di avere occasioni di crescita, di apprendimento e di sviluppo delle proprie risorse”.

“Il convegno è un’occasione unica, un nuovo inizio che segna una necessità di rompere il pregiudizio e la retorica sulla società liquida per organizzare una sensibilità comune, seppur non omogenea, per restituire speranza al bisogno de più piccoli, dei più giovani e di tutti noi di sentirsi parte di un universo in crescita e in apprendimento”.

Al convegno parteciperanno 21 relatori (tra cui Damiano Tommasi, ex calciatore e sindaco di Verona) e nove pedagogisti, per un totale di 10 interventi tematici.