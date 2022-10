Cavo abusivo per l’energia elettrica: denunciati due uomini a Castello

Aveva collegato abusivamente un cavo per ottenere energia elettrica in un’abitazione in disuso di Castel San Giovanni, dove avevano trovato rifugio. Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri per violazione di domicilio e furto aggravato in concorso. Uno di loro, in possesso di quattro litri di metadone oltre ad alcune confezioni contenenti altri farmaci, è stato anche arrestato. Oggi in tribunale è previsto il rito per direttissima.

