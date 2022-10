Sarmato, esce di strada con l’auto e finisce nel giardino di una casa: 30enne ferito

Pare abbia fatto tutto da solo il 30enne alla guida della vettura che ieri sera, lungo la via Emilia a Sarmato, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada nel giardino di un’abitazione che si affaccia sulla carreggiata. In seguito al tremendo impatto, l’uomo è rimasto incastrato nell’abitacolo. A liberarlo i vigili del fuoco di Castel San Giovanni. Sul posto anche i soccorritori con l’auto infermieristica e l’ambulanza della Pubblica Assistenza Val Tidone. Il ferito è stato condotto in gravi condizioni all’ospedale di Cremona dall’Elisoccorso.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà