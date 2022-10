Scalabrini, 15mila pellegrini domani a Roma per la canonizzazione

In piazza San Pietro, saranno circa 15mila i pellegrini che domani, domenica 9 ottobre, parteciperanno alla canonizzazione di Giovanni Battista Scalabrini, vescovo dei migranti.

Da Piacenza, la diocesi dove l’azione di Scalabrini prese forma, dove fondò la congregazione maschile e femminile, dove ancora oggi ci sono le due case madre e dove in Duomo sono conservate le spoglie, partiranno per Roma tre pullman organizzati dall’Ufficio pellegrinaggi, per un totale di circa 150 persone.

Ma si stima che siano almeno il doppio i pellegrini che si muoveranno dal nostro territorio. Molti nella nottata di sabato per essere in piazza San Pietro verso le 8 del mattino. L’orario più opportuno per posizionarsi nei posti migliori, in vista dall’inizio della solenne messa delle 10.15.

Cerimonia in cui papa Francesco proclamerà santo il vescovo Giovanni Battista Scalabrini e il laico salesiano Artemide Zatti, nato nel 1880 nel Reggiano ed emigrato in Argentina, dove ha dedicato la vita alla cura degli ammalati. I quindicimila di Scalabrini occuperanno la parte sinistra della piazza, guardando la facciata della basilica. Fra le autorità piacentine saranno presenti i vescovi Adriano Cevolotto (parte sabato mattina con un pullman di giovani), Gianni Ambrosio (emerito di Piacenza-Bobbio) e Luciano Monari (emerito di Brescia con un passato ultradecennale a Piacenza-Bobbio), il prefetto Daniela Lupo, il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, il primo cittadino di Fiorenzuola Romeo Gandolfi – nel centro della Valdarda sorge l’unica chiesa della diocesi dedicata a Scalabrini – e Giovanni Piazza, presidente dell’associazione “Piacenza nel mondo”.

Sui pullman della diocesi, assieme ai piacentini, saliranno anche gli emigrati che vivono da anni a Piacenza e che frequentano la chiesa di San Carlo dei padri scalabriniani e la casa madre delle scalabriniane in piazzetta San Savino. In particolare i latino-americani. Un segno di quanto i migranti di oggi ritengano ancora attuale l’insegnamento di Scalabrini.

In tutte le chiese della diocesi di Piacenza-Bobbio domenica alle ore 12 suoneranno le campane in segno di festa. In cattedrale, grazie ai Vigili del fuoco, verrà posizionato sulla loggia centrale della facciata il drappo con l’immagine ufficiale di monsignor Scalabrini che sarà esposto anche in San Pietro a Roma.

Sempre in cattedrale domenica viene celebrata una messa alle ore 11; l’urna che custodisce il corpo di Scalabrini sarà ornata in modo speciale.