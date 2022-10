L’associazione “Ritrovare i valori” si prende cura dell’ex scuola di Ancarano

Da qualche anno è diventata la loro “casa”. E così hanno deciso di abbellirla tirandosi su le maniche, facendo così al tempo stesso un regalo a tutta la comunità di Rivergaro. L’associazione “Ritrovare i valori” ha appena terminato alcuni lavori di sistemazione dell’ex scuola di Ancarano, che il Comune gli ha concesso ormai da diverso tempo: migliorie concordate con l’amministrazione per evitare che il vecchio edificio non venga abbandonato e non si danneggi. L’occasione per inaugurare i lavori è stata una delle serata della scuola di burraco organizzate proprio nell’ex scuola, proseguimento dei tornei estivi in piazza Paolo.

