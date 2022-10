San Nicolò, troppi incidenti all’incrocio pericoloso: “In arrivo un nuovo rilevatore”

Troppi incidenti al “famigerato” semaforo nel pieno centro di San Nicolò, quello tra la provinciale 7, via Alicata e via XXV Aprile? Tra un paio di mesi, chi passerà con il rosso sarà castigato dall’occhio implacabile (e sempre attivo) delle telecamere. È la scelta che l’Unione Bassa Valtrebbia e il Comune di Rottofreno hanno fatto per mettere un freno agli incidenti a ripetizione (anche gravi) che si verificano da molti anni sull’intersezione stradale: sono già sei gli incidenti rilevati dall’inizio del 2022 e almeno una decina nell’anno precedente.

Erano stati gli stessi cittadini, da tempo, a chiedere all’amministrazione comunale di intervenire in merito. E in soccorso è arrivata l’Unione che ha messo a disposizione le risorse per noleggiare una nuova strumentazione che possa portare sulla retta via gli automobilisti indisciplinati.

ALTRI DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI