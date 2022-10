Sistemata la frana tra Poviago e Case Colombani a Piozzano. Ora altri interventi

Il collegamento tra Poviago e Case Colombani, in zona Groppo Arcelli (Comune di Piozzano), è di nuovo percorribile. La frana, che aveva letteralmente mangiato la strada, è stata “imbrigliata”. Si è trattato di un intervento strutturale, visto che oltre al rifacimento del fondo stradale è stato anche costruito un sistema di pali che sostiene la strada e contiene la frana, per evitare che scivoli di nuovo a valle.

Terminati questi lavori, occorre ora pensare a come investire il milione di euro finanziato dal Ministero dell’Interno per mettere mano a strade e frane che costellano tutto il territorio di Piozzano. I fondi saranno in questo caso utilizzati per la messa in sicurezza dei versanti a rischio idrogeologico, in particolar modo lungo il torrente Luretta, zona Monteventano.

