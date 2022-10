A scuola a ritmo di jazz con il Pedibus accompagnato dalle note dei musicisti

Ha ottenuto il consueto successo, tra l’entusiasmo di bambini, volontari, insegnanti e

genitori che hanno accolto il Pedibus alla primaria di San Lazzaro stamani, 10 ottobre, l’edizione speciale del percorso casa-scuola con l’accompagnamento dei musicisti.

Come da tradizione, in occasione del Piacenza Jazz Fest, alcune linee dei Pedibus

cittadini hanno l’occasione di sperimentare la camminata mattutina al ritmo festoso

degli strumenti: il sax tenore di Gianni Azzali, la tromba di Gianni Satta, il sax

baritono di Alberto Venturini, il trombone di Stefano Caniato, il banjo di Renato

Podestà, le percussioni di Roberto Lupo e Luca Mezzadri, che partendo dal capolinea all’incrocio tra le vie Pallastrelli e Maggi hanno guidato, oggi, il tragitto verso il plesso di via Emilia Parmense.

L’iniziativa è stata occasione per salutare, alla presenza degli assessori Mario Dadati

e Serena Groppelli, accanto alla dirigente del 2° Circolo didattico Giovanna Solari e

alla referente di Ceas Infoambiente del Comune di Piacenza Alessandra Bonomini, il

riavvio della linea di San Lazzaro per l’anno scolastico 2022-2023, grazie alla

preziosa collaborazione dell’Associazione Genitori Piacenza 4. “Il Pedibus ha un

valore educativo, ambientale e sociale importantissimo – rimarcano Groppelli e

Dadati – perché non solo insegna ai bambini a dare il proprio contributo nel ridurre

l’inquinamento, mettendoli in condizione di conoscere il proprio quartiere e

osservarne ogni giorno i cambiamenti, ma coinvolge anche gli adulti, così come i

ragazzi, nel sentirsi parte attiva e integrante di una comunità. Grazie ai musicisti che

hanno animato il percorso in questa occasione, alla scuola che con sensibilità si fa

partecipe di questo progetto e a tutti i volontari e accompagnatori senza i quali questa

esperienza così formativa non sarebbe possibile”.

Prossimo appuntamento, lunedì 24 ottobre, con la primaria De Amicis, dove il

Pedibus Jazz potrà essere d’aiuto per promuovere l’attivazione di una seconda linea

accanto a quella esistente da un paio d’anni.