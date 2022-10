Il regalo dei ragazzi del Cassinari ai bambini: una scritta che “aiuta” la lettura

La scritta biblioteca è composta da lettere che all’interno racchiudono frasi di promozione della lettura, anche in lingue straniere, il pannello all’interno della sala biblioteca è un viaggio fantasioso fatto di libri e di animali colorati. Sono queste le due opere d’arte che gli studenti delle classi di arti figurative e di laboratorio del liceo artistico Cassinari di Piacenza hanno regalato alla scuola elementare Vittorino da Feltre. Un bellissimo messaggio consegnato ai piccoli alunni, che in questo modo avranno una biblioteca più accogliente e fatta su misura per imparare l’amore per la lettura. Come ha spiegato Monica Caiazzo, dirigente scolastica del Quinto Circolo, “l’iniziativa nasce da un percorso che sta facendo il Quinto Circolo, di riorganizzazione degli ambienti di apprendimento. In questi anni abbiamo cercato, in parallelo con un percorso di formazione dei docenti, di completare un rinnovamento per favorire i bambini, uno di questi ambienti è la biblioteca per la promozione della lettura, coinvolgendo il liceo artistico. Inserirsi in una rete di scuole è fondamentale per avere maggiori competenze, questi ragazzi hanno abbellito uno spazio già nuovo con le loro idee”.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà