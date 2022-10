Obesità, 250 nuovi casi all’anno. Rolla: “Patologia in aumento e lo stress incide”

Duecentocinquanta nuovi casi di obesità ogni anno nel Piacentino. Una malattia sempre più diffusa. Oggi ricorre la Giornata Nazionale Obesity Day. Nell’ambito della campagna nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione di questa patologia, l’Ausl di Piacenza ha organizzato una mattinata di colloqui informativi gratuiti dedicati a persone adulte. I professionisti sanitari dell’ambulatorio Disturbi comportamenti alimentari/Malattie metaboliche e della Chirurgia bariatrica si sono messi a disposizione per consulenze e valutazioni complessive con misurazioni di peso, altezza e massa corporea e per informazioni sull’obesità e i percorsi alimentari e chirurgici possibili.

Guarda l’intervista a Jessica Rolla, responsabile dell’ambulatorio DCA/Malattie metaboliche Piacenza dell’ospedale di Piacenza