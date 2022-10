Sarmato, inaugurato il doblò dedicato ad Augusto Groppi: trasporterà persone fragili

“Solidarietà è una bella parola ma va messa in pratica con atti concreti: ecco, Augusto ha sempre fatto così, realizzando coi fatti quanto gli anziani e i bisognosi del paese avessero bisogno”.

Nelle parole del vicepresidente di Anteas Giuseppe Tamborlani, pronunciate non senza commozione, c’è il senso della vita di Augusto Groppi, sindacalista della Cisl scomparso un anno fa, sarmatese autentico e forte sostenitore delle politiche sociali: a lui, sabato, è stato dedicato il nuovo Doblò per il trasporto di disabili e persone fragili del territorio, un mezzo dotato di pedana per le carrozzine che ancora mancava, finanziato per 25mila euro dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e per duemila euro da Anteas.

La cerimonia è stata l’occasione per un ricordo postumo di Groppi, un momento per ritrovarsi a condividere il bene fatto in tanti anni di attività su vari fronti.