Degrado nei cimiteri, piano da cinque milioni per la manutenzione: ok in giunta

L’approvazione in giunta della “Proposta di partenariato pubblico privato per l’affidamento in concessione della gestione del sistema cimiteriale di Piacenza” segna un passo importante nell’obiettivo di migliorare la gestione e il consistente patrimonio rappresentato dai cimiteri della città che, oltre quello urbano, si compone di altri dieci cimiteri frazionali e di quartiere.

Un’esigenza sentita dalla cittadinanza e alla quale, dopo anni di gestione travagliata, si prova a dare una soluzione all’insegna della continuità e stabilità gestionale e della cura. Il percorso, avviato nell’aprile scorso con Altair Funeral s.r.l, Sanitaria Servizi Ambientali s.r.l. ed Edilver s.r.l., ha infatti portato dopo un’approfondita analisi a un progetto di fattibilità tecnica ed economica che riguarda sia la gestione sia gli interventi di riqualificazione. Una scelta di collaborazione pubblico-privato che, vista la precaria situazione degli impianti, delle strutture e del verde dei cimiteri urbani ed extraurbani, il Comune ha necessità di attivare quanto prima per intervenire nei medesimi cimiteri con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il tutto per consentire la realizzazione delle opere necessarie riducendo notevolmente l’impegno finanziario del Comune e perseguire il contenimento della spesa pubblica. Tra manutenzione ordinaria, straordinaria e nuovo verde, si prevede un investimento di circa 5,5 milioni in 15 anni.

Nella sostanza il project, appunto della durata di quindici anni, definisce a completo carico del concessionario tutti i servizi – e conseguenti oneri – relativi alla gestione delle procedure e alle attività ordinarie, al personale, alla custodia e guardiania, alle utenze, rifiuti e pulizia degli immobili e degli spazi comuni, alla pronta reperibilità, ai servizi per indigenti e al controllo e manutenzione delle attrezzature e adeguamento alle norme di sicurezza sia degli immobili sia delle attrezzature necessarie all’esecuzione dei servizi.

