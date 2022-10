Latitante dal 2019 per traffico di droga, arrestato dalla Polfer a Piacenza

Sfuggito alla cattura nel 2019, un uomo di 66 anni, destinatario di una misura cautelare per traffico di droga, è stato arrestato dalla Polfer di Milano a Piacenza. Lo riferisce l’Ansa.

I poliziotti, che venerdì scorso si trovavano in servizio di pattuglia su di un treno, giunti in prossimità della stazione di Piacenza hanno proceduto al controllo di un uomo che mostrava segni di nervosismo. Dagli accertamenti è emerso che a suo carico pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Dda di Roma in relazione a un presunto spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto riferito dalla questura di Milano, l’uomo “era sfuggito a una cattura, nel 2019, nell’ambito di un’indagine della Squadra mobile di Roma riguardante un traffico internazionale di cocaina dalla Colombia”.