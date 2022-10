Spacciatore in monopattino fermato per la terza volta in via dei Pisoni

Era stato fermato in via dei Pisoni e denunciato per spaccio di droga. Dopo essere stato espulso è stato accompagnato in un centro di accoglienza permanente di Bari. Essendo impossibile l’imbarco, è stato liberato e così è subito tornato a Piacenza, dove ha ripreso il “suo” posto con nuovo monopattino in via dei Pisoni e lunedì di nuovo la polizia lo ha scoperto mentre spacciava.

Protagonista dell’episodio un cittadino nigeriano clandestino, era stato arrestato in via dei Pisoni dagli agenti della Volante con 17 dosi d hashish nel 2020, “ripescato” dagli agenti sul finire di settembre. Era solito spostarsi con un monopattino.

Il giovane è comparso davanti al giudice Camilla Milani e al pm Paolo Maini, a difenderlo l’avvocato Andrea Bazzani. Il giudice ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere e su istanza dell’avvocato a rinviato al prossimo novembre il processo.