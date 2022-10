Aumenti in busta e buoni welfare. Conclusa la trattativa tra Amazon e sindacati

Il ticket pasto passerà da 5 a 7 euro a partire dal 1 gennaio 2023. La retribuzione avrà un aumento del 2% lordo a partire dal mese di ottobre (busta paga di novembre). Sarà messa a disposizione una cifra netta di 500 euro di welfare (quindi da attivarsi su un portale e tramutabile in buoni benzina, buoni spesa e similari) da acquisire e spendere entro il 31 dicembre del 2022 per ognuno dei lavoratori a tempo indeterminato. Cifre riproporzionate fino ad un massimo di 500 euro anche per i lavoratori somministrati purché in forza da almeno il 15 ottobre 2022.

A queste condizioni si è conclusa la trattativa tra Amazon Italia Logistica da una parte e le organizzazioni sindacali presenti insieme alla RSU eletta (unico caso in Italia) a Castel San Giovanni. “Si tratta di un risultato importante che premia la determinazione ed il coraggio dei dipendenti di Castel San Giovanni, unici in Italia inquadrati con il CCNL del Commercio (gli altri siti hanno il CCNL trasporti e logistica)” – si legge nella nota dei sindacati.

Comunicato unitario