Con un lungo intervento i vigili del fuoco di Bobbio hanno tratto in salvo un cane segugio, bloccato in fondo a un dirupo in località Boschi in val d’Aveto. L’animale, probabilmente durante una battuta di caccia, era finito nella scarpata senza la possibilità di risalire rimanendovi per tre giorni.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà