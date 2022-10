Festa per l’Avis di Farini, premiati i donatori. Raggiunti gli obiettivi

Grande festa a Farini insieme all’Avis comunale che per la prima volta ha organizzato la giornata dedicata ai donatori con la premiazione pubblica dei volontari che costantemente donano il loro sangue per le necessità di chi ha bisogno.

Con la messa in chiesa, celebrata dal parroco don Luciano Tiengo, ha avuto inizio la festa del donatore Avis di Farini cui hanno partecipato, oltre ai donatori, anche i vertici dell’Avis regionale e provinciale, i sindaci di Farini e Ferriere.

Avis comunale di Farini conta circa 60 donatori, di cui 14 sono stati premiati per aver raggiunto i vari traguardi previsti. Distintivo in rame: Andrea Bulla. Distintivo in argento: Nicola Milza, Danilo Brunori, Danilo Migliorini, Laura Zanellotti. Distintivo in argento dorato: Antonio Passerella, Daniela Gregori, Raffaele Pollini. Distintivo in oro: Piero Negri. Distintivo in oro e rubino: Clara Cavanna, Alessandro Garilli, Matteo Rossi. Distintivo in oro e smeraldo. Mario Picca, Luigi Zanellotti che hanno superato abbondantemente le 100 donazioni. Spazio alla festa, con il pranzo insieme preparato dal gruppo alpini e la rassegna dei cori da osteria.

