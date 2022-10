La scrittrice Laura Ephrikian incontra un amico del padre nella casa di riposo

La nota attrice, annunciatrice tv, scrittrice Laura Ephrikian, nota come Laura Efrikian ha incontrato un anziano che vive all’ex Andreoli di Borgonovo.

Ospite in Val Tidone per presentare il suo libro, “Una famiglia armena”, Efrikian, nota tra l’altro per essere stata la moglie di Gianni Morandi, ha fatto visita nel reparto Melograno a Ohannes Kalaydjian, settantasettene egiziano con nelle vene anche sangue armeno. Quest’ultimo in passato aveva collaborato, come tecnico del suono, con il padre di Laura, Angelo Ephrikian, noto violinista e compositore di origine armena.

“Mi sentivo emozionata come se avessi dovuto incontrare un nuovo fidanzato – ha detto Ephriakian –. Ohannes ha lavorato con mio padre, ricorda dettagli di vita che riguardano anche la mia famiglia”.

La nota attrice si è intrattenuta per diverso tempo con l’anziano ospite della casa protetta di Borgonovo. Insieme hanno rievocato aneddoti di vita privata e ricordi di famiglia.