Ottobre, mese di prevenzione in rosa. Pugliese: “Prenotate lo screening al seno”

Ottobre è il mese rosa, dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Una pratica che a causa del Covid ha subìto una brusca e preoccupante battuta di arresto. Uno stop alle buone pratiche di controllo, che si sta traducendo in un drammatico incremento del numero di casi di tumore e di aggravamento delle prognosi. Per recuperare terreno medici e volontari della Lilt assieme al personale del centro Salute donna di Piacenza hanno organizzato la prevenzione di prossimità per raggiungere le donne nella loro quotidianità con il Camper della Salute presso il quale possono trovare informazioni, consulenze, prenotare mammografie di screening e altre attività preventive.

Il camper è partito il primo ottobre e sta girando varie piazze della provincia: la prossima tappa sarà Cortemaggiore il 15 ottobre.

Le prenotazioni delle mammografie possono essere fatte anche telefonando al numero 0523 – 384706 il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00 e il mercoledì mattina dalle 10.00 alle 13.00.

L’appello rivolto alle donne è quello di sottoporsi tempestivamente e ricorsivamente agli screening.

“Il tumore al seno – spiega Franco Pugliese, presidente di Lilt Piacenza – non deve essere sottovalutato, senza dimenticare che una delle cause scatenanti è il fumo.