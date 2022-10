Riapre la palestra di Bobbio. Trovato accordo con il Comune fino al 31 maggio

La palestra diBobbio torna a far riallenare i muscoli. Il 3 ottobre i locali nel complesso della scuola superiore di Bobbio, di proprietà da qualche mese del Comune, sono tornati fruibili. Perché l’attività tornasse in funzione erano state raccolte nelle ultime settimane almeno 200 firme. Il titolare Marino Mazzocchi, presidente della associazione sportiva dilettantistica “Movimento e Natura”, ringrazia tutti. L’accordo tra Comune e Provincia di Piacenza per dare una “casa” alla palestra è valido fino al 31 maggio. Il Comune aveva chiesto di sgomberare i locali per realizzare qui il campus scolastico. In attesa di finanziamento, la palestra viene ora utilizzata da Mazzocchi e chi voglia allenarsi.

