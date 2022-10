Sei granate ritrovate nel territorio piacentino e fatte brillare

Ieri, 11 ottobre, con il coordinamento della Prefettura, e la collaborazione di tutte le componenti, compresa quella sanitaria garantita dal Corpo militare della Croce Rossa Italiana e dal Comitato della Croce Rossa di Piacenza, si sono svolte da parte del 2° Reggimento Genio Pontieri due operazioni di bonifica di residuati bellici: la prima inerente l’intervento di brillamento di cinque ordigni bellici, rinvenuti a La Verza nel comune di Piacenza, (cinque granate di artiglieria da 47 mm HE di nazionalità italiana); la seconda ha riguardato, invece, il brillamento di un ordigno bellico, trovato sempre nel comune di Piacenza in Strada alle Colombare, (granata d’artiglieria da 75 mm HE di nazionalità italiana). Tutti gli ordigni sono stati rimossi e trasportati in sicurezza in un’area dove successivamente sono stati fatti brillare.

