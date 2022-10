Viaggio nei luoghi della Grande Guerra per gli studenti del liceo Colombini

“Non sempre studiare la storia sui libri è sufficiente, si rischia di appiattirla e di trasformarla in una sequenza di date ed eventi”. A dirlo è Daniele, che frequenta il liceo Colombini: lui è uno degli studenti delle quinte Scienze applicate A e B che qualche settimana fa si è ritrovato a percorrere le orme della storia della Grande Guerra lasciate da italiani e austriaci in Trentino, fra il passo Falzarego e le gallerie scavate nel monte Lagazuoi. Ad accompagnare i ragazzi sono stati i professori Fabio Polledri e Claudia Vecchia.

“È stata un’esperienza molto diversa da una qualsiasi gita – spiega Tommaso – ci siamo mossi verso San Candido e Cortina d’Ampezzo, abbiamo fatto passo Falzarego e poi siamo saliti a 2700 metri per vedere una galleria scavata dai soldati italiani e un’altra realizzata dagli austriaci, la Goiginger, che attraversa orizzontalmente il Sasso di Stria. Abbiamo visto dei musei all’aperto della prima guerra mondiale, trovandoci davanti le trincee, le postazioni di tiro, le linee del fronte sia italiano sia austriaco”.

