Fallimento concessionaria auto di lusso, Iva evasa per 1,2 milioni. Titolare a Dubai

Una concessionaria che vendeva auto di lusso a Carpaneto, secondo il curatore fallimentare, ha totalizzato 10 milioni e mezzo di passivo. Mercoledì 12 ottobre si è svolto il processo al gestore piacentino della concessionaria – che nel frattempo Il titolare nel frattempo si è trasferito a Dubai – per un indagine della Guardia di finanza di Fiorenzuola che risale agli anni 2013 e 2014. Nel corso del processo, che vede imputato il titolare della concessionaria accusato di aver evaso l’Iva per oltre 1 milione e 200mila euro, ha testimoniato il curatore fallimentare Carlo Eugenio Lopedote, il quale ha ricordato che i documenti contabili dell’impresa piacentina non erano del tutto completi. Il processo – arrivato in appello con condanna annullata e rimandato nuovamente in primo grado – proseguirà a maggio dell’anno venturo per ascoltare altri teste.

