Fiorenzuola omaggia il suo Patrono con la fiera e le celebrazioni

È tutto pronto a Fiorenzuola per le iniziative legate alla festa patronale di San Fiorenzo, che ricorrerà lunedì 17 ottobre: come ogni anno, sono numerosi gli eventi e le rassegne collaterali alla Celebrazione Solenne del Santo, in programma nella giornata della ricorrenza con la Messa nella Chiesa Collegiata alle 18, presieduta dal Vicario generale della Diocesi di Piacenza e Bobbio, don Giuseppe Basini.

LE INIZIATIVE – Il programma di iniziative nella Chiesa Collegiata partirà sabato 15 ottobre: alle 15.30 l’Associazione Fiorenzuola in movimento organizzerà la visita guidata “Alla scoperta di San Fiorenzo”, mentre alle 18, nell’ambito della trentacinquesima edizione della rassegna “Antichi organi: un patrimonio da salvare” – promossa dall’Associazione musicale “Banda larga” – si terrà il concerto di Angelo Castaldo e Benedetta Porcedda. Ancora musica domenica 16 ottobre, dalle 21, quando nella stessa Collegiata il Coro “Città di Fiorenzuola” – insieme al coro “Giuseppe Verdi” di Ostiglia – sarà in scena per il secondo evento in occasione dei festeggiamenti per il 50° anniversario dalla propria fondazione: verrà presentata la “Misa a Buenos Aires” dell’autore argentino Martin Palmieri, su direzione di Letizia Rocchetta. Durante la serata, il sindaco Romeo Gandolfi consegnerà il “Premio San Fiorenzo” 2022. Accanto alle celebrazioni religiose, il Santo Patrono di Fiorenzuola d’Arda verrà festeggiato con la Fiera, organizzata dal comune in collaborazione con l’associazione “Vetrine in Centro” e la Pro loco di Fiorenzuola.

Le iniziative