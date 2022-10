Roncaglia, lunedì via ai lavori alla Statale 10: possibili disagi alla circolazione. I dettagli

Lunedì 17 ottobre inizierà l’intervento di ripristino del manto stradale sulla Statale 10 Padana Inferiore a Roncaglia. L’asfaltatura si rende necessaria dopo i lavori di estensione della rete idrica ad opera di Ireti, e riguarderà entrambe le carreggiate nel tratto di strada interessato dagli scavi dei mesi scorsi. Oltre al manto d’asfalto, sarà ripristinata la relativa segnaletica orizzontale e verticale.

“Si tratta di una sistemazione urgente – spiega l’assessore alla manutenzione Matteo Bongiorni – che dovrebbe contribuire a prevenire alcuni disagi rispetto ai mesi invernali e, soprattutto, ad abbassare il rumore provocato dal rollio dei numerosi mezzi in transito sul fondo stradale, al momento irregolare. E’ un primo passo, visto che questo intervento ha aperto un’interlocuzione positiva anche con Anas sulla necessità di portare alcuni correttivi, rispondendo così alle motivate istanze dei residenti di Roncaglia”.

L’attività di cantiere si svolgerà tra le 8.30 e le 17.00, in modo da escludere le fasce orarie maggiormente interessate dagli spostamenti per ragioni scolastiche e lavorative. Sarà comunque garantito il transito a senso unico alternato con l’ausilio di movieri, in modo da rendere più scorrevole possibile il traffico. “Abbiamo quindi cercato di ridurre al minimo l’impatto dei lavori – conclude l’assessore Bongiorni – e, comunque consapevoli di un disagio per i residenti e le attività, ci auguriamo che l’intervento possa quantomeno migliorare la situazione”.