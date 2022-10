Tre truffe a segno nei giorni scorsi: i consigli dei carabinieri agli anziani

Negli ultimi giorni numerosi sono stati i tentativi di truffa registrati in città e provincia. Prima a Fiorenzuola, poi a Carpaneto e infine a Gragnano. In tutti i casi due sconosciuti, vestiti come operai e tecnici del gas, si sono presentati alla porta con il pretesto di un malfunzionamento dell’impianto che doveva essere verificato, invitando quindi gli anziani a porre contanti e monili d’oro al sicuro in frigo.

Ieri sono stati diversi i tentativi di truffa agli anziani che hanno ricevuto una telefonata da sconosciuti per raggirarli chiedendo dei soldi “per punture salvavita che arrivano dalla Svizzera”, oppure “per pagare le costose cure mediche di un familiare o dei figli che sono stati ricoverati in cliniche specializzate per un incidente grave o per Covid”.

Non appena ricevuta la segnalazione al 112, le pattuglie dei carabinieri di Piacenza sono accorse in aiuto degli anziani o persone sole che avevano chiamato. In questo modo i militari hanno potuto sventare il tentativo di truffa, raccogliendo i primi indizi per rintracciarne gli autori. Purtroppo, tre sono andati a segno: a Roncaglia di Piacenza, a Gragnano e in città vicino a via Farnesiana. I truffatori sono riusciti a farsi consegnare oggetti d’oro, gioielli e denaro contante.

I CONSIGLI DEI CARABINIERI – Per contrastare questo tipo di reati la prevenzione è la migliore difesa e quindi per non cadere in questi raggiri, spesso è sufficiente prendere alcune precauzioni come ad esempio ricordare che quando suonano alla porta non bisogna mai fidarsi delle apparenze.

Il truffatore per farsi aprire la porta ed introdursi nelle case può presentarsi in diversi modi. Spesso è una persona distinta, elegante e particolarmente gentile. Dice di essere un funzionario delle Poste, di un ente di beneficenza, dell’Inps, o un addetto delle società di erogazione di servizi come luce, acqua e gas o talvolta un appartenente alle forze dell’ordine.

Per le persone anziane e sole, un brevissimo decalogo “in pillole” può essere utile.

1) non aprire agli sconosciuti e non farli entrare in casa. Diffidare degli estranei che si presentano in orari inusuali, soprattutto se si è soli in casa.

2) prima di far entrare in casa qualcuno, accertare la sua identità, farsi mostrare il tesserino di riconoscimento, e al minimo dubbio o sospetto, telefonare al 112, ad un familiare o al vicino di casa.

3) se inavvertitamente o per qualsiasi motivo uno sconosciuto è entrato in casa e ci si sente a disagio, non bisogna perdere la calma: con decisione lo si invita ad uscire avvicinandosi verso la porta. In ogni caso comunque chiamare subito i numeri di emergenza delle forze dell’ordine (112).