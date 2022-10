Caro bollette, stasera il focus di “Nel Mirino”: voce agli imprenditori piacentini

Si abbassano le temperature, si alzano le bollette. La stagione fredda ormai alle porte desta più di una preoccupazione tra le famiglie e le aziende. I rincari sul costo dell’energia rappresentano una vera e propria emergenza per la tenuta economica e sociale del Paese. Anche il territorio piacentino vive questa situazione allarmante. Un focus preciso e trasversale sarà quello dedicato nella nuova puntata di “Nel Mirino”, format d’attualità di Telelibertà in onda stasera alle ore 21 sul canale 76 del digitale terrestre. A condurre lo spazio di approfondimento, come sempre, sarà la direttrice Nicoletta Bracchi, con diversi ospiti in collegamento, insieme al giornalista Thomas Trenchi.

“Nel Mirino”, stavolta, darà voce agli imprenditori che toccano con mano, ogni giorno, le criticità del caro bollette, in un contesto che richiede scelte rapide e cruciali. Attenzione però non solo ai conti quotidiani delle aziende, ma anche allo scenario internazionale che determina l’impennata dei costi. E poi le richieste alla politica: quali misure possono essere attuate per superare questa fase drammatica? Di questo, e non solo, si parlerà nella puntata di “Nel Mirino”.