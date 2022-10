Chiede giorni di malattia al pronto soccorso, si infuria e rompe il dito ad un agente

Nuovo episodio di violenza in città, dopo quelli avvenuti nei giorni scorsi con un accoltellamento nella zona della stazione e un’aggressione a bottigliate in Largo Erfurt.

Questa volta il fatto è avvenuto ieri pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza, dove un uomo di origini egiziane ha aggredito alcuni poliziotti rompendo il dito ad un agente dopo avergli sferrato un calcio. Stando a quanto ricostruito, lo straniero pretendeva che il medico gli desse giorni di malattia per non recarsi al lavoro, disturbando l’attività degli operatori sanitari. All’arrivo della volante, l’uomo è andato in escandescenze aggredendo gli agenti.

L’egiziano è finito in manette con l’accusa di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo aver trascorso una notte alle Novate verrà processato per direttissima.