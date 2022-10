Se l’è cavata con un grosso spavento e nessuna ferita il conducente del trattore con rimorchio che nel primo pomeriggio di oggi si è ribaltato lungo la via Emilia alle porte di Fiorenzuola, in direzione di Alseno. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

